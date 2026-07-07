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Bir dövrün sonu: Ronaldu sonuncu dünya çempionatında iştirak etdiyini açıqlayıb

DÇ-2026
Xəbərlər
7 İyul 2026 04:05
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Bir dövrün sonu: Ronaldu sonuncu dünya çempionatında iştirak etdiyini açıqlayıb

Portuqaliya millisinin hücumçusu və kapitanı Kriştianu Ronaldu 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində İspaniyaya qarşı oyundan sonra mundiallarda iştirak etməyəcəyini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun ABŞ-ın Texas ştatının Arlinqton şəhərindəki AT&T stadionunda baş tutub. İspaniya 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

"Bu, mənim son dünya çempionatı idi, bəli... Amma indi düşünməyə, ailəmlə birlikdə olmağa vaxtım olacaq. Həyat davam edir", - jurnalist və insayder Fabrizio Romano Ronaldunun X sosial media saytında dediyi sözləri sitat gətirir.
Portuqaliya turnirdəki iştirakını başa vurub.

Ronaldu altı dünya çempionatında oynayıb və heç bir kubok qazanmayıb. 41 yaşlı hücumçu dünya çempionatında 27 oyun keçirib, 11 qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
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