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FİFA Baloqunun diskvalifikasiyasının ləğvi ilə bağlı açıqlama yayıb

DÇ-2026
Xəbərlər
7 İyul 2026 05:06
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FİFA Baloqunun diskvalifikasiyasının ləğvi ilə bağlı açıqlama yayıb

FİFA İntizam Komitəsi ABŞ milli komandasının hücumçusu Folarin Baloqunun 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Belçika ilə oyun üçün cəzasının ləğvi ilə bağlı bəyanat yayıb.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, təşkilat cəzanın "dondurulduğunu" bildirib.

“5 iyul 2026-cı ildə FİFA İntizam Komitəsi Baloqunu hər iki maddə üzrə günahkar bildi, ona bir oyunluq cəza (bir illik sınaq müddəti ilə cəzalandırıldı) və 40.000 dollar cərimə tətbiq etdi və qərarı barədə tərəflərə məlumat verdi.
İdman cəzasına gəldikdə, FİFA İntizam Komitəsi bir oyunluq cəza tətbiq etdi. Qərarda xüsusilə qeyd olunurdu ki, buraya oyunçunun 6 iyul 2026-cı ildə keçirilməsi planlaşdırılan ABŞ və Belçika arasında keçiriləcək növbəti dünya çempionatı matçında riayət etməli olduğu avtomatik cəza da daxildir. Başqa sözlə, FİFA İntizam Komitəsinin sonrakı qərarı olmasaydı, Baloqun həmin matçda iştirak etmək hüququna malik olmazdı.

Lakin, FİFA İntizam Komitəsi daha sonra İntizam Məcəlləsinin 27-ci maddəsinə istinad etdi ki, bu da ona cəzalandırma səlahiyyəti verir. İntizam sanksiyaları. Komitə bir illik sınaq müddəti üçün bir oyunluq diskvalifikasiya qərarı verdi. Nəticədə, Baloqunun cəzanı dərhal çəkməsi tələb olunmur. Sanksiya sınaq müddəti ərzində "dondurulmuş" olaraq qalır və yalnız həmin il ərzində oxşar xarakterli və ağırlıqlı yeni bir qayda pozuntusu törətdiyi təqdirdə qüvvəyə minir. Bu baş verərsə, şərti diskvalifikasiya hər hansı yeni cəzaya əlavə olaraq tətbiq ediləcək.

FİFA İntizam Komitəsi şərti diskvalifikasiyaya əlavə olaraq, Baloguna 40.000 dollar cərimə tətbiq etdi: yarısı 14-cü maddəni, digər yarısı isə FIFA İntizam Məcəlləsinin 66-cı maddəsini pozduğuna görə. Amerika Birləşmiş Ştatları Futbol Federasiyası FIFA İntizam Məcəlləsinin 6.5-ci maddəsinə uyğun olaraq cərimənin ödənilməsinə görə birgə və ayrı-ayrılıqda məsuliyyət daşıyır”, - təşkilatın açıqlamasında deyilir.

Daha əvvəl FİFA İntizam Komitəsi Baloqunun 2026-cı il dünya çempionatının 1/16 final mərhələsində Bosniya və Herseqovina (2:0) ilə oyunda Tarik Muharemoviçə ayaq zərbəsinə görə meydandan kənarlaşdırılmasına görə bir oyunluq diskvalifikasiyasını dayandırmışdı. ABŞ Prezidenti Donald Tramp qərara görə təşkilata təşəkkür edib.

İdman.Biz
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