La Liqa prezidenti DÇ-2026-dakı qalmaqalla bağlı futbol ictimaiyyətinə müraciət edib

La Liqa prezidenti Xavyer Tebas ABŞ milli komandasının hücumçusu Folarin Baloqunun cəzası ətrafınadakı qalmaqalla bağlı açıqlama yayıb.
İdman.Biz bildirir ki, FİFA İntizam Komitəsi Baloqunun 2026-cı il dünya çempionatının 1/16 final mərhələsində Bosniya və Herseqovina (2:0) ilə oyunda Tarik Muharemoviçə ayaq zərbəsinə görə meydandan kənarlaşdırılmasına görə bir oyunluq diskvalifikasiyasını dayandırmışdı. ABŞ Prezidenti Donald Tramp qərara görə təşkilata təşəkkür edib.
"Amerikalı futbolçu Baloqunun əfvi təsadüf və ya əlahiddə bir səhv deyil. Bu, illərdir FİFA-ya və bütövlükdə dünya futboluna etimadı sarsıdan idarəetmə modelinin yalnız ucudur.
Qaydalar şəraitdən asılı olaraq şərh edilə və ya dəyişdirilə bildikdə; çox əhəmiyyətli qərarlar milli liqalar ilə - ilin 365 günü peşəkar futbolun mövcudluğunu təmin edən liqalar ilə həqiqi dialoq və koordinasiya olmadan qəbul edildikdə (axı klubların və peşəkar oyunçuların böyük əksəriyyəti beynəlxalq yarışlarda iştirak etmir); futbol sistemindəki əsas maraqlı tərəflərin fikirləri nəzərə alınmadan birtərəfli şəkildə gündəmə gətirildikdə, problem təcrid olunmuş bir qərar olmaqdan çıxır - sistemli olur.
FIFA konqresləri saxta yekdilliyin genişmiqyaslı nümayişlərinə çevrilib: real müzakirə yoxdur və bütün əsas qərarlar səsvermə başlamazdan əvvəl effektiv şəkildə qəbul edilir. Milli liqalarla heç bir razılaşma əldə edilmir, lakin onlara zərərli olan qərarlar müntəzəm olaraq qəbul edilir.
Baloqun işi bu qavrayışı yalnız gücləndirir - bu, yalnız aysberqin ucudur. Qaydalar daim seçmə və ixtiyari şəkildə tətbiq olunarsa, etibar qaçılmaz olaraq yox olur. Etibar olmadan isə institusional reputasiya və səlahiyyət mövcud ola bilməz.
Ən kədərlisi odur ki, futbol ictimaiyyətinin əhəmiyyətli bir hissəsi bunu çox yaxşı başa düşür, lakin çoxları susmağı seçir. Axı, susmaq müstəqilliyi, şəffaflığı və yaxşı idarəetmə prinsiplərini müdafiə etməkdən daha rahatdır.
Dünya futbolu qərarlarına görə məsuliyyət daşıyan, öz qaydalarına riayət edən və azarkeşlərin, klubların, milli liqaların və oyunçuların özlərinin etibarını sarsıdan birtərəfli, ixtiyari və ixtiyari qərarlarla deyil, açıq və şəffaf şəkildə idarə edən qurumlara layiqdir", - deyə Tebas sosial mediada yazıb.