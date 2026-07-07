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Futbol agenti: “Kriştianu Ronaldu problemdir”

DÇ-2026
Xəbərlər
7 İyul 2026 19:15
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Futbol agenti: “Kriştianu Ronaldu problemdir”

Portuqaliyalı futbol agenti Paulo Barbosa Portuqaliya millisinin hücumçusu Kriştianu Ronaldu haqqında danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, DÇ-2026-nın 1/8 finalında Portuqaliya 0:1 hesabı ilə İspaniyaya uduzaraq mübarizəni dayandırıb. Ronaldu çempionatı 3 qolla başa vurub və karyerasında sonuncu mundialda iştirak etdiyini bildirib.

“Kriştianu Ronaldu problemdir. Təəssüf ki, o, əvvəlki kimi deyil. O, milli komandanın maraqlarına zidd olaraq şəxsi rekordlar qırır. Dünən Ronaldu dünya çempionatından kənarlaşdırıldı, lakin 2028-ci il Avropa Çempionatında oynamaq istədiyinə işarə etdi. Hər hansı bir böyük oyunçunun karyerasını bitirməsi çətindir - Ronaldu hələ də özünü yaxşı hiss edir. Amma o, belə deyil. Messi hələ də yüksək səviyyədə oynayır, amma bu, komandada oynadığı üçündür. Ronaldu bunu etmir.

Ronaldu öz irsini məhv edir. O, yol verməli olduğu yeni bir nəslin olduğunu başa düşmür. Digər oyunçuların oynaması, bir sistem olması lazımdır. Böyük eqo problemdir və belə oyunçuların ayrılması həmişə çətindir”, - Barbosa deyib.

İdman.Biz
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