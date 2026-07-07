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DÇ-2026: Misir Argentinə ilə matçda sensasiyaya doğru irəliləyir - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
7 İyul 2026 21:33
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DÇ-2026: Misir Argentinə ilə matçda sensasiyaya doğru irəliləyir

Argentina - Misir matçında ikinci qol vurulub.

İdman.Biz bildirir ki, 67-ci dəqiqədə Mustafa Ziko fərqlənib - 0:2.

21:05

Argentina - Misir matçında ikinci hissə başlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, birinci yarıdan sonra hesab 1:0 Misirin xeyrinədir.

20:53

Argentina - Misir matçında ilk hissə bitib.

İdman.Biz bildirir ki, birinci yarıdan sonra hesab 1:0 Misirin xeyrinədir.

20:22

Lionel Messi Argentina - Misir matçında penaltini vura bilməyib.

İdman.Biz bildirir ki, 21-ci dəqiqədə onun vurduğu zərbəni Misirin qapıçısı qaytarıb. Qeyd edək ki, Messi qrup mərhələsinin oyununda Avstriya ilə matçda da penaltini vura bilməmişdi.

20:16

Argentina - Misir matçında hesab açılıb.

İdman.Biz bildirir ki, 15-ci dəqiqədə Yasser İbrahim misirliləri irəli çıxarıb.

20:01

Futbol üzrə dünya çempionatında 1/8 final mərhələsi sona çatmaq üzrədir.

İdman.Biz bildirir ki, sayca yeddinci 1/8 final matçında Argentina və Misir milliləri üz-üzə gəlirlər.

Oyun ABŞ-ın Atlanta şəhərindəki “Mercedes Benz Stadium”da keçirilir.

Matçın baş hakimi fransalı Fransua Leteskyedir.

Argentina hazırkı dünya çempionudur. Komanda DÇ-2026-nın 1/16 final mərhələsində Kabo-Verdeni əlavə vaxtda 3:2 hesabı ilə üstələyib. Misir isə 1/16 final mərhələsində penaltilərlə Avstraliyanı 4:2 məğlub edib. Həmin oyunun əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə qurtarmışdı.

İdman.Biz
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