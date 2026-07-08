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Misirin baş məşqçisi: “Bu matçda ədalət yox idi”

DÇ-2026
Xəbərlər
8 İyul 2026 00:15
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Misirin baş məşqçisi: “Bu matçda ədalət yox idi”

Misir millisinin baş məşqçisi Hüssam Hassan 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Argentinaya 3:2 hesabı ilə məğlub olduqdan sonra FİFA-nı tənqid edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Hassan turnirin başqa bir oyununu izləməyəcəyini bildirib.

“Dünya çempionatının marketinq sənayesinə çevrildiyi aydındır. Onlar Messinin getməsini istəmirlər. Buna görə də bu matçda ədalət yox idi. Messi boş yerə sevinməməlidir.

Bu gündən etibarən bir dənə də olsun dünya çempionatı oyununu izləməyəcəyəm. Bu, bu gün yaşadığımız ədalətsizliyə etirazdır. Oyunçularımı ürəkdən təbrik edirəm. Onlar millətin qəhrəmanlarıdır” – Hassan deyib.

İdman.Biz
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