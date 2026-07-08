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LEGO-dan Nyu-Yorkda nəhəng DÇ kuboku - FOTO

DÇ-2026
Xəbərlər
8 İyul 2026 18:13
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LEGO-dan Nyu-Yorkda nəhəng DÇ kuboku - FOTO

LEGO və FIFA futbol üzrə DÇ-2026 ilə bağlı Nyu-Yorkda nəhəng kubok maketini təqdim edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, FIFA dünya çempionatının kuboku LEGO detalları ilə yenidən qurulub.

Nəhəng maket Nyu-Yorkun Rockefeller Plaza meydanında nümayiş etdirilib. Onun hündürlüyü 8,47 metrdir. Kubok 1 milyon 363 min 402 LEGO detalından hazırlanıb.

Layihə üzərində 59 mütəxəssis çalışıb. Maketin hazırlanması və yığılması üçün ümumilikdə 7 min 40 saat vaxt sərf olunub.

Təqdimat mərasimində Braziliya millisinin sabiq futbolçusu Kafu da iştirak edib. O, azarkeşlərlə birlikdə maketin son hissələrinin tamamlanmasına qatılıb.

LEGO-nun futbol kampaniyası çərçivəsində Kriştianu Ronaldu, Lionel Messi, Kilian Mbappe və Vinisius Juniorun minifiqurları da təqdim olunub. Şirkət bu layihə ilə DÇ-2026-nın final mərhələsi ərəfəsində futbol azarkeşlərini bir araya gətirməyi hədəfləyir.

İdman.Biz
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