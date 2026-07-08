FİFA Fransanın Olisenin sarı vərəqəsi ilə bağlı şikayətini rədd edib

FIFA Fransanın yarımmüdafiəçi Maykl Olisenin 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Paraqvaya qarşı (1:0) matçda aldığı sarı vərəqəni ləğv etmək üçün verdiyi apellyasiyanı rədd edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, xəbərdarlıq artırılmış vaxtda verilib.
“Bu səhər FİFA-nın qərarını aldıq: vərəqə qüvvədə qalır”, - “L'Équipe” Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşamın sözlərini sitat gətirib.
Əgər Olise 9 iyulda Mərakeşlə oyunda sarı vərəqə alsa, o, potensial yarımfinal oyunlarını buraxacaq.
Fransa Futbol Federasiyası (FFF) ABŞ milli komandasının hücumçusu Folarin Baloqunla bağlı FİFA-nın son qərarından sonra apellyasiya şikayəti verib. Beynəlxalq Futbol Assosiasiyası (FIFA) əvvəllər amerikalı hücumçunun qırmızı vərəqəsini ləğv etmişdi.