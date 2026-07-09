Rafael Markes Meksika millisinin baş məşqçisi təyin edilib

Meksika Futbol Federasiyası Rafael Markesin Meksika milli komandasının baş məşqçisi təyin olunduğunu elan etdi.
İdman.Biz xəbər verir ki, 47 yaşlı mütəxəssisin müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir. Markes komandanın 2026-cı il dünya çempionatından kənarlaşdırılmasından sonra komandadan ayrılan Xavyer Agirreni əvəz edir.
2024-cü ilin iyul ayında Markes milli komandanın məşqçilər heyətinə Agirrenin köməkçisi kimi qoşulub. O, əvvəllər Barselona B-də çalışıb. Meksikalı oyunçu kimi “Atlas”, “Montpelye”, “Barselona”, “Nyu York Red Bulls” və “Verona2 komandalarında oynayıb. O, Meksika üçün 148 oyun keçirib və 18 qol vurub.
Meksika 2026-cı il dünya çempionatında İngiltərəyə 3:2 hesabı ilə uduzub və 1/8 finalda mübarizəni dayandırıb.