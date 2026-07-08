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Fran Qarsiya “Betis”ə keçir

Futbol
Xəbərlər
8 İyul 2026 17:40
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Fran Qarsiya “Betis”ə keçir

İspaniyanın “Betis” futbol klubu “Real”ın müdafiəçisi Fran Qarsiyanı transfer etməyə yaxındır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə İspaniya mətbuatı məlumat yayıb.

Sevilya təmsilçisi “Real”la 26 yaşlı sol cinah müdafiəçisinin keçidi ilə bağlı prinsipial razılıq əldə edib. Transferin rəsmiləşməsi üçün sənədlərin imzalanması qalıb.

Qarsiya “Betis”lə şəxsi şərtlərdə də razılığa gəlib. Bildirilir ki, onun yeni klubu ilə dördillik müqavilə imzalayacağı gözlənilir.

“Real” bu keçid üçün 10 milyon avroya (20 milyon AZN) yaxın məbləğ tələb edir. “Betis” son təklifini Madrid klubunun istəyinə yaxınlaşdırıb.

Qeyd edək ki, Qarsiya “Real”ın yetirməsidir. O, daha əvvəl “Rayo Valyekano”da çıxış edib, 2023-cü ildə isə Madrid klubuna qayıdıb.

İdman.Biz
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