“Mançester Yunayted” “Borussiya”nın yarımmüdafiəçisi ilə maraqlanır

"Mançester Yunayted" "Borussiya Dortmund"un yarımmüdafiəçisi Feliks Nmeçanı transfer etmək cəhdlərində çətinliklərlə üzləşib.
"Qırmızı şeytanlar" 25 yaşlı futbolçu üçün əsas namizədlər arasındadır, lakin "Nyukasl Yunayted" də maraqlıdır.
İdman.Biz bu barədə Bild-ə istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, "Borussiya" alman millisinin üzvü üçün ən azı 120 milyon avro almaq niyyətindədir. Lakin oyunçunun Transfermarkt-dakı qiyməti xeyli aşağıdır - 50 milyon avro.
Feliks Nmeça ötən mövsüm "Dortmund"da 42 oyun keçirib, beş qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir.