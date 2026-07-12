Nyu-Yorkda keçirilən turnirdə basketbolçu güllələnib

“New York Post” qəzetinin Nyu-York polisinə istinadən verdiyi məlumata görə, keçmiş peşəkar basketbolçu Kaynu Roçford cümə axşamı Nyu-Yorkun Harlem rayonunda keçirilən basketbol turniri zamanı güllələnərək öldürülüb, daha iki nəfər isə yaralanıb.
İdman.Biz bildirir ki, “Fairleigh Dickinson” universiteti üçün oynayan və əvvəllər Litva, Fransa, İsrail və digər ölkələrin klublarında çıxış edən Roçford, “Kingdom” basketbol turnirində başından güllələnərək öldürülüb.
Polisin məlumatına görə, atışma Roçford oyunu izləyərkən baş verib. Hadisə 35 yaşlı basketbolçu ilə başqa bir kişi arasında mübahisədən qaynaqlanıb; mübahisənin mahiyyəti bəlli deyil. Şahidlər atəşfəşanlığa bənzər səslər eşitdiklərini, ardınca insanların dağıldığını bildiriblər.