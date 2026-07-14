Yon Arne Riise: “Ronaldunun Portuqaliyanın heyətinə daxil edilməsi komandanı zəiflədir”

“Liverpul”un keçmiş futbolçusu Yon Arne Riise 41 yaşlı portuqaliyalı hücumçu Kriştianu Ronaldunun karyerasını bitirməyi düşünməyin vaxtı olub-olmaması barədə suala cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, Portuqaliya DÇ-2026-da 1/8 finalda İspaniyaya məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb.
"Bilirəm ki, Portuqaliya millisinin məşqçisi Ronalduya dəyər verir, amma düşünürəm ki, bu dünya çempionatında Kriştianu ilə bağlı bütün vəziyyət olduqca acınacaqlı idi. Bir vaxtlar qol vurmurdu, sonra bir neçə qoldan sonra geri qayıtdığını iddia etdi, amma yenidən yoxa çıxdı. Düşünmürəm ki, Roberto Martines bu vəziyyəti yaxşı idarə edib. O, daha çox qətiyyət göstərməli və komandanı bir oyunçudan üstün tutmalı idi.
Düşünmürəm ki, Ronaldu AVRO-2028-ə hazır olacaq və deyə bilmərəm ki, o, Portuqaliya millisində ən yüksək səviyyədə oynamaq üçün kifayət qədər yaxşıdır. O, beynəlxalq futboldan təqaüdə çıxmalı və gənc oyunçulara şans verməlidir. Müasir futbol fiziki hazırlıq baxımından inanılmaz dərəcədə tələbkardır: Əgər Messi deyilsənsə, 11 oyunçunun hamısı komanda üçün qaçmalı və mübarizə aparmalıdır. Ronaldu artıq bunu etmir və düşünürəm ki, onun heyətə daxil edilməsi Portuqaliya komandasını kömək etmək əvəzinə zəiflədir”, - Riise bildirib.