Pikford İngiltərə - Argentina matçının siyasiləşdirilməyəcəyinə ümid edir

İngiltərə millisinin qapıçısı Cordan Pikford 2026-cı il dünya çempionatının Argentinaya qarşı yarımfinal matçının siyasi yük daşımayacağına ümid etdiyini bildirib.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, daha əvvəl bildirilirdi ki, oyundan əvvəl Argentina hakimiyyəti Folklend adalarının (Malvin adaları) statusu məsələsini qaldırıb.
“Bəli, düşünürəm ki, bu, sadəcə bir futbol matçı olacaq və hər iki komandanın azarkeşləri yüksək səviyyəli oyunu izləmək üçün can atacaqlar və futbolu müəyyən edən də budur. Bu, azarkeşləri və millətləri birləşdirir.
Bu, tarixləri ilə fəxr edən iki ölkə arasında bir matç olacaq və bu, ən vacib şeydir, çünki biz iki qürurlu millətik və nəticədə meydandakı oyunçular özləri üçün danışacaqlar”, - deyə Sky Sports Pikforddan sitat gətirib.
2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı dünya çempionudur.