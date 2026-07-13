DÇ-2026-da Fransa – İspaniya matçı bir dəqiqəlik sükutla başlayacaq

Fransa və İspaniya arasında 2026-cı il dünya çempionatı yarımfinal oyunundan əvvəl Nitsa şəhərində baş verən terror aktının qurbanlarının xatirəsinə bir dəqiqəlik sükut elan ediləcək.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron məlumat verib.
“2016-cı il iyulun 14-də baş verən faciədən 10 il sonra, Nitsa şəhərində baş verən terror aktının qurbanlarının xatirəsinə Fransa-İspaniya matçından əvvəl bir dəqiqəlik sükut elan ediləcək.
Fransanın və bu təşəbbüsü irəli sürən bütün fransızların xahişinə cavab verdiyi üçün FIFA prezidentinə təşəkkür edirik. Biz heç vaxt unutmayacağıq”, Makron sosial mediada yazıb.
Terror aktı Bastilya Günü qeyd etmələri zamanı baş verib. 31 yaşlı kişi yük maşınını atəşfəşanlığı izləyən insanların üzərinə sürüb. Səksən altı nəfər həlak olub.
Fransa və İspaniya arasında 2026-cı il dünya çempionatı yarımfinal matçı 14 iyula planlaşdırılıb. Hakimin start fiti saat 23:00-da çalınacaq.