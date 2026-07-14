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Messi pley-off mərhələsinin iki oyununda 10 km-dən çox məsafə qət edib

DÇ-2026
Xəbərlər
14 İyul 2026 00:47
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Messi pley-off mərhələsinin iki oyununda 10 km-dən çox məsafə qət edib

Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi 2026-cı il dünya çempionatında bir oyun ərzində 5 km-dən çox məsafə qət edən yeganə hücumçu olub.

İdman.Biz bu barədə Opta Joe-ya istinadən məlumat verir.

Qeyd olunur ki, cari turnir ərzində iki belə hadisə baş verib. 1/16 final mərhələsinin Kabo-Verde ilə oyununda Messi 5,2 km, 1/8 finalda İsveçrə ilə oyunda isə 5,3 km məsafə qət edib.

Ulduz hücumçu hazırda 2026-cı il dünya çempionatının qol vurma yarışında səkkiz qolla liderlik edir. O, həmçinin 21 qolla turnirin bütün zamanların ən çox qol vuran oyunçusudur.

Hücumçu Argentina millisi ilə 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalına vəsiqə qazanıb. Cənubi Amerika komandası dünya çempionatının yarımfinal mərhələsində İngiltərə ilə qarşılaşacaq. Matç 15 iyulda Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

İdman.Biz
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