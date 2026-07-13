Nəriman Axundzadə “Börnli” ilə oyuna start heyətində çıxacaq - FOTO

ABŞ MLS təmsilçisi “Kolambus Kryu”nun hücumçusu Nəriman Axundzadə İngiltərə Çempionşipində mübarizə aparan “Börnli” ilə keçiriləcək yoldaşlıq oyununda start heyətində yer alıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin üzvü qarşılaşmaya ilk dəqiqələrdən başlayacaq.
Görüş ABŞ-nin Ohayo ştatının Kolambus şəhərində yerləşən “Skotts Mirakl-Qro Fild” stadionunda keçiriləcək.
Qeyd edək ki, “Börnli” ABŞ-dəki mövsümöncəsi hazırlıq proqramı çərçivəsində daha əvvəl “Sinsinnati” ilə qarşılaşıb və 1:3 hesabı ilə məğlub olub.