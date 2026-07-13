13 İyul 2026
AZ

“Liverpul”dan üç transfer hədəfi: Mora, Kone və Həsən

Futbol
Xəbərlər
13 İyul 2026 00:35
86
“Liverpul”dan üç transfer hədəfi: Mora, Kone və Həsən

İngiltərənin “Liverpul” komandası yay transfer pəncərəsində bir neçə futbolçunu heyətinə qatmaq üçün çalışmalarını davam etdirir.

İdman.Biz xəbər verir ki, Meksika millisinin 17 yaşlı yarımmüdafiəçisi Hilberto Mora mersisaydlıların əsas hədəflərindən biridir.

Gənc futbolçu dünya çempionatında komandasının beş oyunundan dördündə meydana çıxıb. Lakin onun yaşı transferi çətinləşdirir. Belə ki, Mora yalnız 18 yaşını tamamladıqdan sonra Avropa klubuna keçə bilər.

Bundan əlavə, futbolçu bu yaxınlarda “Tixuana” ilə müqaviləsini 2029-cu ilin yayına qədər uzadıb. Bu da mümkün transferi daha da mürəkkəbləşdirir.

Mora ilə təkcə “Liverpul” deyil, “Real Madrid”, “Barselona”, “Mançester Siti”, “Çelsi”, PSJ və “Bavariya” da maraqlanır.

Mersisaydlıların digər hədəfi isə İtaliya A Seriyası təmsilçisi “Roma”da çıxış edən Fransa millisinin yarımmüdafiəçisi Manu Konedir. Daha əvvəl “Liverpul”un maraq dairəsində olan futbolçu son vaxtlar “Mançester Yunayted”in də əsas transfer namizədlərindən sayılır. Buna baxmayaraq, İngiltərə klubu onun transferi uğrunda mübarizəyə yenidən qoşulmağa hazırlaşır.

“Liverpul”un diqqət mərkəzində olan digər futbolçu isə Misir millisinin və İspaniya təmsilçisi “Real Ovyedo”nun cinah oyunçusu Hayssam Həsəndir. 24 yaşlı futbolçu ilə bağlı danışıqların aparıldığı bildirilir.

Həsənin müqaviləsində 12 milyon avro (24 milyon AZN) məbləğində sərbəstqalma bəndi yer alıb. Lakin “Liverpul”un bu məbləğdən aşağı təkliflə transferi reallaşdırmağa çalışdığı vurğulanır. Daha əvvəl “Seltik”in etdiyi aşağı məbləğli təklifin rədd edildiyi də qeyd olunub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Nəriman Axundzadə “Börnli” ilə oyuna start heyətində çıxacaq - FOTO
01:07
Futbol

Nəriman Axundzadə “Börnli” ilə oyuna start heyətində çıxacaq - FOTO

Azərbaycan millisinin hücumçusu İngiltərə klubu ilə yoldaşlıq görüşündə ilk dəqiqələrdən meydanda olacaq
Dünya çempionatının 100 qarşılaşması keyfiyyətinə görə sıralanıb
00:58
DÇ-2026

Dünya çempionatının 100 qarşılaşması keyfiyyətinə görə sıralanıb

“Sports Illustrated” 2026-cı il dünya çempionatını araşdırıb
Baccionun İtaliya futbolunun xilası üçün təkliflərinə heç kəs qulaq asmadı
00:17
Futbol

Baccionun İtaliya futbolunun xilası üçün təkliflərinə heç kəs qulaq asmadı

İtaliya millisinin əfsanəsi ölkə futbolunun inkişaf sistemini dəyişmək istəyib
Dieqo Forlan Uruqvay millisinə baş məşqçi gətirilir
12 İyul 23:58
Futbol

Dieqo Forlan Uruqvay millisinə baş məşqçi gətirilir

47 yaşlı mütəxəssis U-20 yığmasını və əsas millini müvəqqəti çalışdıra bilər
Fransa-İspaniya oyunu günü 70 min polis səfərbər olunacaq
12 İyul 23:29
DÇ-2026

Fransa-İspaniya oyunu günü 70 min polis səfərbər olunacaq

Fransa Daxili İşlər Nazirliyi Parisdə beş min hüquq-mühafizə əməkdaşının xidmət aparacağını açıqlayıb
“Çelsi” Dioqu Koşta üçün 60 milyon ödəməyə hazırdır
12 İyul 22:14
Futbol

“Çelsi” Dioqu Koşta üçün 60 milyon ödəməyə hazırdır

London klubu “Portu”nun qapıçısını əsas transfer hədəfinə çevirib və PSJ-ni qabaqlayıb

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
12 İyul 03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
11 İyul 01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır
10 İyul 02:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa ardıcıl üçüncü dəfə mundialların yarımfinalına yüksəlir
“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi
10 İyul 23:16
Boks

“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gecənin xüsusi qonaqları sırasında dünya boksunun tanınmış simaları yer alır