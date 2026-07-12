Dieqo Forlan Uruqvay millisinə baş məşqçi gətirilir

Uruqvay millisinin sabiq hücumçusu Dieqo Forlan ölkəsinin U-20 yığmasının baş məşqçisi olmağa yaxındır.
İdman.Biz xəbər verir ki, Uruqvay Futbol Assosiasiyası 47 yaşlı mütəxəssislə danışıqlar aparır. Razılıq əldə ediləcəyi təqdirdə Forlan U-20 yığmasını çalışdırmaqla yanaşı, əsas milliyə qarşıdakı yoldaşlıq oyunlarında müvəqqəti rəhbərlik edəcək.
Assosiasiyanın prezidenti İqnasio Alonso tərəflər arasında konseptual və maliyyə məsələlərinin hələ tam razılaşdırılmadığını bildirib.
Müqavilənin Uruqvay Futbol Assosiasiyasında rəhbərlik seçkilərinin keçiriləcəyi 2027-ci ilin mart-aprel aylarına qədər qüvvədə olması nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, Dieqo Forlan daha əvvəl Uruqvayın “Penyarol” və “Atenas” klublarının baş məşqçisi olub.