Fransa-İspaniya oyunu günü 70 min polis səfərbər olunacaq

Fransa millisinin İspaniya ilə keçirəcəyi dünya çempionatının yarımfinal oyunu günü ölkədə gücləndirilmiş təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Fransanın daxili işlər naziri Loran Nunes iyulun 14-də ölkə ərazisində 70 min polis və jandarmın asayişə nəzarət edəcəyini bildirib.
Nazirin sözlərinə görə, genişmiqyaslı təhlükəsizlik tədbirləri həm Bastiliyanın alınması günü münasibətilə keçiriləcək milli bayram tədbirləri, həm də Fransa-İspaniya qarşılaşması ilə əlaqədardır.
“Çərşənbə axşamı 14 İyul milli bayramının qeyd olunması və axşam keçiriləcək Fransa-İspaniya yarımfinal oyunu ilə əlaqədar 70 min polis və jandarmın daxil olduğu genişmiqyaslı təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçiriləcək”, - deyə Loran Nunes BFMTV telekanalına açıqlamasında bildirib.
Daxili işlər naziri təhlükəsizlik tədbirlərinin bütün günü və axşam saatlarında qüvvədə olacağını vurğulayıb. O, təkcə Parisdə 5 min polis və jandarmın xidmət aparacağını açıqlayıb. Hüquq-mühafizə əməkdaşları səhər saatlarından etibarən Yelisey meydanlarında keçiriləcək ənənəvi hərbi paradın və digər tədbirlərin təhlükəsizliyini təmin edəcəklər.
Fransa-İspaniya matçı iyulun 14-də ABŞ-nin Texas ştatının Arlinqton şəhərində yerləşən “AT&T Stadium”da keçiriləcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
Fransa millisi 1/4 finalda Mərakeşə 2:0, İspaniya isə Belçikaya 2:1 hesabı ilə qalib gələrək yarımfinala yüksəlib. Yarımfinalın qalibi dünya çempionatının həlledici görüşündə İngiltərə-Argentina cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.