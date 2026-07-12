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Argentinanın DÇ-2026-dan uzaqlaşdırılması üçün petisiya yaradıldı - FOTO

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyul 2026 17:35
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Argentinanın DÇ-2026-dan uzaqlaşdırılması üçün petisiya yaradıldı - FOTO

Argentina millisinin futbol üzrə DÇ-2026-dan uzaqlaşdırılması tələbi ilə internetdə petisiya başladılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Argentina Out” adlı saytın müəllifləri FIFA və hakimləri Lionel Messi ilə Argentina millisinə tərəfdarlıq etməkdə ittiham edirlər. Saytdakı sayğacda petisiyanı iki milyondan çox insanın imzaladığı göstərilir. Lakin bu rəqəmin müstəqil şəkildə yoxlanılmasına imkan verən məlumat təqdim olunmayıb.

Petisiyanın yaradıcıları əsas səbəblərdən biri kimi Argentinanın DÇ-2026-nın 1/8 finalında Misir üzərində qazandığı 3:2 hesablı qələbə zamanı qəbul edilən mübahisəli hakim qərarlarını göstərirlər. Onlar Argentina millisinin xeyrinə çoxsaylı penaltilərin verildiyini, rəqibə qarşı qayda pozuntularının nəzərə alınmadığını və argentinalı azarkeşlərin irqçi davranışlarına lazımi reaksiya göstərilmədiyini iddia edirlər. Bunlar petisiya müəlliflərinin ittihamlarıdır və sübuta yetirilmiş faktlar kimi təqdim edilmir.

Saytın aşağı hissəsində layihənin FIFA, hər hansı milli futbol assosiasiyası və ya adı çəkilən futbolçularla əlaqəli olmadığı xüsusi olaraq qeyd edilib. Buna görə təşəbbüs azarkeşlər tərəfindən yaradılmış qeyri-rəsmi kampaniya xarakteri daşıyır.

Misir Futbol Assosiasiyası Argentina ilə oyundan sonra FIFA-ya rəsmi şikayət göndərmişdi. Misir tərəfi Mustafa Zikonun qolunun ləğv edilməsinə və Məhəmməd Salaha qarşı epizodda penalti təyin olunmamasına etiraz etmişdi.

FIFA-nın Hakimlər Komitəsinin rəhbəri Pyerluici Kollina isə qərəzli hakimlik barədə iddiaları rədd edib. O, Misirin qolundan əvvəl qayda pozuntusunun olduğunu, Salahın iştirak etdiyi epizodda isə təmasın adi oyun vəziyyəti kimi qiymətləndirildiyini bildirib. Kollina hakimlərin tam müstəqil fəaliyyət göstərdiklərini vurğulayıb.

Hazırda FIFA-nın Argentina millisinin DÇ-2026-dan uzaqlaşdırılması ilə bağlı hər hansı rəsmi prosedura başladığı barədə məlumat yoxdur.

İdman.Biz
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