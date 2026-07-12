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Maqnus Karlsen Norveç - İngiltərə matçında “vikinqlərin avarçəkməsi”nə qoşulub - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyul 2026 13:59
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Maqnus Karlsen Norveç - İngiltərə matçında “vikinqlərin avarçəkməsi”nə qoşulub - VİDEO

Norveçli qrossmeyster Maqnus Karlsen futbol üzrə DÇ-2026-nın dörddəbir finalında keçirilən Norveç - İngiltərə matçını tribunadan izləyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, şahmat üzrə 16-cı dünya çempionu qarşılaşma zamanı norveçli azarkeşlərin ənənəvi “vikinqlərin avarçəkməsi” mərasiminə qoşulub. Karlsen tribunadakı tərəfdarlarla birlikdə avarçəkməni xatırladan sinxron hərəkətlər edərək milli komandasına dəstək verib.

Qrossmeyster matçdan əvvəl də sosial şəbəkə hesabında Norveç yığmasına azarkeşlik edəcəyinə işarə vurub. O, qolf məşqindən görüntü paylaşaraq daha sonra “avarçəkməyə” hazırlaşdığını zarafatla bildirib.

“Vikinqlərin avarçəkməsi” DÇ-2026-da Norveç millisinin və azarkeşlərinin əsas rəmzlərindən birinə çevrilib. Mərasim zamanı tərəfdarlar sıra ilə əyləşərək təbil sədaları altında avarçəkmə hərəkətləri edir və birlikdə “Ro” şüarı səsləndirirlər. Bu ənənə Norveçin turnirdəki uğurlu çıxışından sonra müxtəlif ölkələrdə geniş yayılıb.

Norveç dörddəbir finalda İngiltərəyə əlavə vaxtdan sonra 1:2 hesabı ilə məğlub olaraq dünya çempionatı ilə vidalaşıb. Skandinaviya təmsilçisini 36-cı dəqiqədə Andreas Şelderup hesabda önə çıxarıb. Cud Bellinqem 45+2-ci dəqiqədə tarazlığı bərpa edib, əlavə vaxtın 93-cü dəqiqəsində isə İngiltərəyə qələbə qazandıran qolu vurub.

Norveç millisi əvvəlki mərhələdə beşqat dünya çempionu Braziliyanı 2:1 hesabı ilə mübarizədən kənarlaşdırıb. Komanda mundiallar tarixində ilk dəfə dörddəbir finala yüksəlib.

İngiltərə yarımfinalda son dünya çempionu Argentina ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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