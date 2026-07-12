12 İyul 2026
AZ

Tomas Tuxel: “Bu gün bəxt bizim tərəfimizdə idi”

DÇ-2026
Müsahibə
12 İyul 2026 11:33
107
Tomas Tuxel: “Bu gün bəxt bizim tərəfimizdə idi”

İngiltərə futbol millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxel DÇ-2026-nın 1/4 finalında Norveçə qarşı keçirdikləri oyundan narazı qalıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, ingiltərəlilər əlavə vaxtda 2:1 hesablı əzmkar qələbə qazanaraq yarımfinala yüksəliblər.

“Bu gün özümüz üçün böyük problemlər yaratdıq. Nəticə möhtəşəmdir, güclü dördlüyə yüksəlmişik. Amma oyunumuzun demək olar ki, heç bir cəhətindən razı deyiləm. Həddindən artıq diqqətsizlik və texniki səhvlər oldu. Sürət və sabitlik çatışmırdı. Bu gün bəxt bizim tərəfimizdə idi”, - deyə Tuxel açıqlamasında bildirib.

Almaniyalı mütəxəssis futbolçularının yüksək əzmkarlıq və xarakter nümayiş etdirdiklərini vurğulasa da, oyunun keyfiyyətinin xeyli yaxşılaşdırılmalı olduğunu qeyd edib.

Tuxel Ris Ceyms, Morqan Rocers, Ebereçi Eze və Ced Spensin çıxışını xüsusi olaraq fərqləndirib. Baş məşqçi dubl edən Cud Bellinqemin oyununu da yüksək qiymətləndirib:

“Bellinqem haqqında artıq deyiləsi söz qalmayıb. O, bunu demək olar ki, hər oyunda edir. Dünya səviyyəli futbolçudur. Yarımfinala qədər oyunumuzu mütləq yaxşılaşdırmalıyıq”.

Norveç millisi 36-cı dəqiqədə Andreas Şelderupun qolu ilə hesabı açıb. Cud Bellinqem fasiləyədək bərabərliyi təmin edib, 93-cü dəqiqədə isə qələbə qolunu vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Opta” Messinin komandasının favorit saymadı
12:59
DÇ-2026

“Opta” Messinin komandasının favorit saymadı

Superkompüter Fransa millisinin çempionluq şansını 33,81 faiz qiymətləndirib
DÇ tarixində ilk dəfə FIFA reytinqinin liderləri yarımfinaldadır
12:47
DÇ-2026

DÇ tarixində ilk dəfə FIFA reytinqinin liderləri yarımfinaldadır

Fransa, Argentina, İspaniya və İngiltərə dünya çempionluğu uğrunda mübarizəni davam etdirəcəklər
Erlinq Holand: “Bəzən çempionatın taleyini ayrı-ayrı məqamlar həll edir”
10:24
DÇ-2026

Erlinq Holand: “Bəzən çempionatın taleyini ayrı-ayrı məqamlar həll edir”

Norveç millisinin hücumçusu nəticədən məyus olduğunu gizlətməyib
DÇ-2026-nın hər iki yarımfinal cütü müəyyənləşib
09:59
DÇ-2026

DÇ-2026-nın hər iki yarımfinal cütü müəyyənləşib

Argentina sonuncu vəsiqəni qazanıb, final iyulun 19-da keçiriləcək
Xulian Alvares Argentina - İsveçrə matçının ən yaxşı oyunçusu seçildi
09:29
DÇ-2026

Xulian Alvares Argentina - İsveçrə matçının ən yaxşı oyunçusu seçildi

Hücumçu əlavə vaxtda vurduğu qolla komandasını DÇ-2026-nın yarımfinalına daşıyıb
DÇ-2026: Argentina İsveçrəni əlavə vaxtda keçərək yarımfinala çıxdı - VİDEO
09:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentina İsveçrəni əlavə vaxtda keçərək yarımfinala çıxdı - VİDEO

Lionel Messi dünya çempionatları tarixində məhsuldar ötürmələrin sayına görə yeni rekorda imza atıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
11 İyul 01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır
10 İyul 02:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa ardıcıl üçüncü dəfə mundialların yarımfinalına yüksəlir