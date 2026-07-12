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Xulian Alvares Argentina - İsveçrə matçının ən yaxşı oyunçusu seçildi

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyul 2026 09:29
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Xulian Alvares Argentina - İsveçrə matçının ən yaxşı oyunçusu seçildi

Argentina futbol millisinin üzvü Xulian Alvares DÇ-2026-nın dörddəbir finalında İsveçrə ilə keçirilən matçın ən yaxşı oyunçusu seçilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma Argentina millisinin əlavə vaxtda 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. FIFA oyunun qalibi müəyyənləşdirən qolun müəllifi Alvaresi matçın ən yaxşısı elan edib.

Əsas vaxt 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb. Aleksis Mak Allister onuncu dəqiqədə Lionel Messinin ötürməsindən sonra Argentinanı hesabda önə çıxarıb. Dan Ndoe 67-ci dəqiqədə bərabərlik qolunu vurub.

İsveçrə 72-ci dəqiqədə azlıqda qalıb. Breel Embolo ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulub.

Argentina say üstünlüyündən əlavə vaxtda yararlanıb. Xulian Alvares 112-ci dəqiqədə uzaq məsafədən vurduğu qolla hesabı 2:1 edib. Lautaro Martines 120+1-ci dəqiqədə yekun nəticəni müəyyənləşdirib - 3:1.

Bu qələbə sayəsində titulunu qorumağa çalışan Argentina DÇ-2026-nın yarımfinalına yüksəlib.

Lionel Skaloninin komandası növbəti mərhələdə İngiltərə ilə qarşılaşacaq. Matç 15 iyulda Atlantada keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

İdman.Biz
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