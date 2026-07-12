12 İyul 2026
AZ

Pikford mundiallarda oynamaq üzrə İngiltərə millisinin rekordçusudur

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyul 2026 04:13
85
Pikford mundiallarda oynamaq üzrə İngiltərə millisinin rekordçusudur

İngiltərə millisinin qapıçısı Cordan Pikford 2026-cı il dünya çempionatının dörddəbir finalında Norveçə qarşı oyunda iştirak edib. Matç 2:1 hesabı ilə İngiltərənin xeyrinə başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu, onu mundiallarda İngiltərədə ən çox oyun keçirən oyunçu (18 oyun) edir. O, bu göstəriciyə görə Peter Şiltonu geridə qoyub.

2018-ci ildə Pikford yeddi dünya çempionatı matçında, 2022-ci ildə beşində oynayıb və bu oyun onun DÇ-2026-da altıncı qarşılaşmasıdır.

DÇ-2026 11 iyunda ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Turnirin finalı 19 iyulda ABŞ-ın İst-Raterford şəhərində keçiriləcək. Argentina hazırkı dünya çempionudur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bellingemlə Keyn dünya çempionatları tarixində unikal rekorda imza atıblar
04:00
DÇ-2026

Bellingemlə Keyn dünya çempionatları tarixində unikal rekorda imza atıblar

İngilis bombardirlər mundiallar tarixində iki rekorda imza atıblar
DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
Zlatan İbrahimoviç Belçikanın məşqçilərini və Lammensi tənqid edib
01:47
DÇ-2026

Zlatan İbrahimoviç Belçikanın məşqçilərini və Lammensi tənqid edib

Belçika dörddəbir finalda İspaniyaya məğlub olub
İker Kasilyas Fransa - İspaniya matçı ilə bağlı gözləntilərini bölüşüb
01:28
DÇ-2026

İker Kasilyas Fransa - İspaniya matçı ilə bağlı gözləntilərini bölüşüb

Oyun 14 iyulda Arlinqton şəhərindəki AT&T stadionunda keçiriləcək
Kristof Düqarri: “Beynəlxalq futbol ildən-ilə deqradasiyaya uğrayır”
00:49
DÇ-2026

Kristof Düqarri: “Beynəlxalq futbol ildən-ilə deqradasiyaya uğrayır”

Hazırkı turnir 48 komandanın iştirak etdiyi ilk dünya çempionatıdır
Norveç-İngiltərə matçı hava şəraitinə görə təxirə salına bilər
11 İyul 23:32
DÇ-2026

Norveç-İngiltərə matçı hava şəraitinə görə təxirə salına bilər

Komandalar Mayami şəhərindəki “Hard Rock” Stadionunda qarşılaşacaqlar

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
11 İyul 01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır
10 İyul 02:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa ardıcıl üçüncü dəfə mundialların yarımfinalına yüksəlir
“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi
10 İyul 23:16
Boks

“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gecənin xüsusi qonaqları sırasında dünya boksunun tanınmış simaları yer alır