Pikford mundiallarda oynamaq üzrə İngiltərə millisinin rekordçusudur

İngiltərə millisinin qapıçısı Cordan Pikford 2026-cı il dünya çempionatının dörddəbir finalında Norveçə qarşı oyunda iştirak edib. Matç 2:1 hesabı ilə İngiltərənin xeyrinə başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu, onu mundiallarda İngiltərədə ən çox oyun keçirən oyunçu (18 oyun) edir. O, bu göstəriciyə görə Peter Şiltonu geridə qoyub.
2018-ci ildə Pikford yeddi dünya çempionatı matçında, 2022-ci ildə beşində oynayıb və bu oyun onun DÇ-2026-da altıncı qarşılaşmasıdır.
DÇ-2026 11 iyunda ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Turnirin finalı 19 iyulda ABŞ-ın İst-Raterford şəhərində keçiriləcək. Argentina hazırkı dünya çempionudur.