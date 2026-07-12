Kristof Düqarri: “Beynəlxalq futbol ildən-ilə deqradasiyaya uğrayır”

1998-ci ildə Fransa ilə dünya çempionu olan Kristof Düqarri dünya çempionatının yeni formatını tənqid edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, hazırkı turnir 48 komandanın iştirak etdiyi ilk mundialdır.
“Çətinlikləri qiymətləndirirəm. 1/16 finalda, 1/8 finalda və dörddəbir finalda bizdən daha zəif komandalarla qarşılaşırıq. Bunu illərdir deyirəm, amma beynəlxalq futbolun ildən-ilə pisləşdiyini görürəm. FİFA formatları yalnız geriləmə matçları təklif edir.
Bu, bizə sensasion oyunlar göstərən Kürasao və ya Kabo-Verdeni kəşf etməyə imkan verir ki, bu da əladır, bu komandaları xoşbəxt edir, amma biz yenə də darıxırıq. Və sonda ümumiləşdirəndə, 104 matçdan yəqin ki, həqiqətən zövq aldığımız 10 oyun olacaq, ən azı bir qədər maraqlı olan 10 matç, qalanları isə cəfəngiyat olacaq”, - deyə Düqarrinin sözlərini RMC Sport sitat gətirir.