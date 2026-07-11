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Norveç-İngiltərə matçı hava şəraitinə görə təxirə salına bilər

DÇ-2026
Xəbərlər
11 İyul 2026 23:32
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Norveç-İngiltərə matçı hava şəraitinə görə təxirə salına bilər

“El Chiringuito”nun məlumatına görə, Norveç və İngiltərə arasında keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının dörddəbir final matçı yüksək temperatur səbəbindən təxirə salına bilər.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar iyulun 12-də ABŞ-ın Florida ştatının Mayami şəhərindəki “Hard Rock” Stadionunda qarşılaşacaqlar. Baş hakim fransalı Kleman Türpen olacaq.

Yüksək rütubət səbəbindən temperatur 40°C-dən çox ola bilər.

DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilie. Argentina hazırkı dünya çempionudur.

İdman.Biz
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