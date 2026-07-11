11 İyul 2026
AZ

Keyn: “Məni Holandla müqayisə etməyin”

DÇ-2026
Xəbərlər
11 İyul 2026 12:01
118
Keyn: “Məni Holandla müqayisə etməyin”

Futbol üzrə İngiltərə millisinin hücumçusu Harri Keyn 2026-cı il dünya çempionatının 1/4 finalında Norveçə qarşı keçiriləcək oyun öncəsi Erlinq Holand haqqında danışıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, təcrübəli futbolçu onların müqayisə edilməsinin doğru olmadığını bildirib.

“Hansımızın daha yaxşı olduğunu deməyim mümkün deyil. Əvvəla, düşünürəm ki, biz tamamilə fərqli futbolçularıq. Hər ikimiz hücumçu olsaq da, əslində fərqli mövqelərdə oynayırıq.

Erlinq inanılmaz futbolçudur. Onun bombardir statistikası heyranedicidir. Fiziki cəhətdən əsl maşındır, əsl canavardır. Zərbələri ən yüksək səviyyədədir və məhsuldarlığı özü hər şeyi deyir.

Mən isə özümü fərqli tip oyunçu hesab edirəm. Eyni qolları vursam da, topa daha çox toxunmağı, oyunda daha fəal iştirak etməyi sevirəm. Bununla yanaşı, klassik mərkəz hücumçusu kimi də çıxış edə bilirəm. Düşünmürəm ki, bizi müqayisə etmək düzgün olar", – deyə Keyn bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bekhem İngiltərə millisinin düşərgəsinə gəldi - VİDEO
12:58
Futbol

Bekhem İngiltərə millisinin düşərgəsinə gəldi - VİDEO

Əfsanəvi futbolçu DÇ-2026-nın 1/4 finalı öncəsi yığmaya dəstək verib
DÇ-2026: 1/4 final mərhələsinin son oyunları baş tutacaq
10:30
DÇ-2026

DÇ-2026: 1/4 final mərhələsinin son oyunları baş tutacaq

Norveç – İngiltərə və Argentina – İsveçrə görüşləri ilə mərhələyə yekun vurulacaq
Merino İspaniyanın gizli silahına çevrilib - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
02:06
DÇ-2026

Merino İspaniyanın gizli silahına çevrilib - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Yarımfinal yolunda ardıcıl üçüncü dəfə oyuna sonradan daxil olub taleyi həll edən qolu vurdu
İspaniya mundialda qapısını rekord müddətə qolsuz saxlayıb
01:19
DÇ-2026

İspaniya mundialda qapısını rekord müddətə qolsuz saxlayıb

İspaniya bundan əvvəl qapısında qolu dörd il əvvəlki mundialda görmüşdü
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
İsveçrənin mundialdakı bombardiri Argentinaya qarşı oynamayacaq
00:28
DÇ-2026

İsveçrənin mundialdakı bombardiri Argentinaya qarşı oynamayacaq

20 yaşında Manzambi bir dünya çempionatında beş məhsuldar hərəkət edib

Ən çox oxunanlar

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi
8 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib
“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır
10 İyul 02:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa ardıcıl üçüncü dəfə mundialların yarımfinalına yüksəlir