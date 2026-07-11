Keyn: “Məni Holandla müqayisə etməyin”

Futbol üzrə İngiltərə millisinin hücumçusu Harri Keyn 2026-cı il dünya çempionatının 1/4 finalında Norveçə qarşı keçiriləcək oyun öncəsi Erlinq Holand haqqında danışıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, təcrübəli futbolçu onların müqayisə edilməsinin doğru olmadığını bildirib.
“Hansımızın daha yaxşı olduğunu deməyim mümkün deyil. Əvvəla, düşünürəm ki, biz tamamilə fərqli futbolçularıq. Hər ikimiz hücumçu olsaq da, əslində fərqli mövqelərdə oynayırıq.
Erlinq inanılmaz futbolçudur. Onun bombardir statistikası heyranedicidir. Fiziki cəhətdən əsl maşındır, əsl canavardır. Zərbələri ən yüksək səviyyədədir və məhsuldarlığı özü hər şeyi deyir.
Mən isə özümü fərqli tip oyunçu hesab edirəm. Eyni qolları vursam da, topa daha çox toxunmağı, oyunda daha fəal iştirak etməyi sevirəm. Bununla yanaşı, klassik mərkəz hücumçusu kimi də çıxış edə bilirəm. Düşünmürəm ki, bizi müqayisə etmək düzgün olar", – deyə Keyn bildirib.