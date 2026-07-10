Pedri İspaniyanın Belçika ilə oyunda start heyətində yer almayıb

İspaniya millisinin yarımmüdafiəçisi Pedri 2026-cı il dünya çempionatının dörddəbir final mərhələsində Belçika ilə oyun üçün milli komandasının start heyətində yer almayıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun bu gün, 10 iyulda ABŞ-ın İnqlvud şəhərindəki “SoFi” stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
Pedri daha əvvəl 2026-cı il dünya çempionatında İspaniya millisinin heyətində hər oyunda start heyətində yer almışdı.
İspaniyanın start heyəti belədir: Simon, Porro, Kubarsi, Laporte, Kukurelya, Rodri, Olmo, Ruis, Yamal, Baena, Oyarsabal.
1/8 finalda İspaniya Portuqaliyanı 1:0, Belçika isə ABŞ-ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi.
DÇ-2026 11 iyundan ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Turnirin finalı 19 iyulda ABŞ-ın İst-Raterford şəhərində keçiriləcək. Argentina hazırkı dünya çempionudur.