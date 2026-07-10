10 İyul 2026
AZ

Entoni Teylor və Maykl Oliver siyasi səbəblərə görə qadağa qoydu

DÇ-2026
Xəbərlər
10 İyul 2026 15:44
117
Entoni Teylor və Maykl Oliver siyasi səbəblərə görə qadağa qoydu

Futbol üzrə DÇ-2026-da ingiltərəli hakimlər Entoni Teylor və Maykl Oliver Argentina millisinin oyunlarını idarə edə bilməyəcəklər.

İdman.Biz xəbər verir ki, FIFA bu qərarı İngiltərə ilə Argentina arasında Folklend adaları ilə bağlı davam edən siyasi gərginliyi nəzərə alaraq verib.

Məhdudiyyət 44 il əvvəl baş verən Folklend müharibəsinin nəticələri ilə əlaqələndirilir. Böyük Britaniya ilə Argentina arasında müharibə 1982-ci ildə baş verib.

Qərara əsasən, Entoni Teylor və Maykl Oliver DÇ-2026-da Argentina millisinin heç bir qarşılaşmasına təyin olunmayacaq. Bu səbəbdən Argentina finala yüksələrsə, ingilis hakimlərin həlledici matçı idarə etmək şansı da olmayacaq.

Eyni qayda əks istiqamətdə də tətbiq olunur. Argentinalı hakimlər İngiltərə millisinin oyunlarını idarə edə bilməzlər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Sadio Mane Seneqal millisində karyerasını başa vurdu
16:09
Futbol

Sadio Mane Seneqal millisində karyerasını başa vurdu

34 yaşlı futbolçu milli komandanın tarixində ən çox qol vuran oyunçu kimi yığma ilə vidalaşıb
Argentina - İsveçrə oyunu öncəsi qeyri-adi qərar: Satış dayandırıldı - FOTO
14:51
DÇ-2026

Argentina - İsveçrə oyunu öncəsi qeyri-adi qərar: Satış dayandırıldı - FOTO

“Grido Helado” DÇ-2026-nın 1/4 final matçı başa çatanadək İsveçrə şokoladlı dondurmanı menyudan çıxarıb
Holand Fransa - Mərakeş matçının hakimini tənqid etdi
14:27
DÇ-2026

Holand Fransa - Mərakeş matçının hakimini tənqid etdi

Norveçli ulduz penalti epizodundakı uzun VAR yoxlamasını “həddən artıq” adlandırdı
Vozinya vətəninə DÇ-2026-nın dəyərli əşyaları ilə qayıtdı - FOTO
12:18
DÇ-2026

Vozinya vətəninə DÇ-2026-nın dəyərli əşyaları ilə qayıtdı - FOTO

Kabo-Verde yığmasının qapıçısı çoxsaylı seyvləri ilə adından söz etdirib
Norveçlə oyun öncəsi İngiltərə millisində ciddi problem yaranıb
11:49
DÇ-2026

Norveçlə oyun öncəsi İngiltərə millisində ciddi problem yaranıb

Bağırsaq infeksiyasına yoluxan Deklan Raysın oyunda iştirakı sual altına düşüb
Kolumbiyanın futbolçusunu bu zərbəyə görə öldürmək istəyirlər - VİDEO
11:35
DÇ-2026

Kolumbiyanın futbolçusunu bu zərbəyə görə öldürmək istəyirlər - VİDEO

Jaminton Kampas özü və ailəsi barədə hədələyici mesajlar alıb

Ən çox oxunanlar

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə
7 İyul 21:54
Futbol

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşmanın baş hakimi polşalı Patrik Qriskieviçdir
Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi
8 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib
“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: Argentinə Misirlə matçda geridönüş edərək mərhələni adlayır
7 İyul 22:07
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentinə Misirlə matçda geridönüş edərək mərhələni adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Argentinalılar Kolumbiya - İsveçrə matçının qalibi ilə oynayacaqlar