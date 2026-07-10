Pedri özünün “Harri Potter” ləqəbi barədə danışıb

İspaniya millisinin yarımmüdafiəçisi Pedri oyun tərzinə görə ona qoyulmuş “Harri Potter” ləqəbi barədə şərh verib.
İdman.Biz bildirir ki, bu gün İspaniya millisi DÇ-2026-nın dörddəbir finalında Belçika ilə qarşılaşacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
“Bəli, ləqəb artıq qoyulub - hamı məni belə çağırır. Mən əlbəttə ki, sehrbaz deyiləm, amma komandaya faydalı olmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm. İnanıram ki, oyuna əhəmiyyətli töhfə verirəm və komanda yoldaşlarıma mümkün qədər kömək etməyə çalışıram.
Milli komandada olduğum müddətdə təcrübə qazandım və indi özümü yetkin yarımmüdafiəçi kimi hiss edirəm. Gənc oyunçuları dəstəkləməyə və komandanın uğur qazanması üçün əlimdən gələni edirəm”, - deyə oyunçu bildirib.