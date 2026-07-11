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İspaniya mundialda qapısını rekord müddətə qolsuz saxlayıb

DÇ-2026
Xəbərlər
11 İyul 2026 01:19
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İspaniya mundialda qapısını rekord müddətə qolsuz saxlayıb

İspaniyanın DÇ-2026-da rekord sayda qolsuz seriyası 649 dəqiqə olub.

İdman.Biz bildirir ki, bu seriya hazırda davam edən Belçika ilə 2026-cı il dünya çempionatının dörddəbir finalında qırılıb. Qolu yarımmüdafiəçi Şarl De Ketelaere vurub.

Dünya çempionatlarında ən uzun müddət qapısını qolsuz saxlama rekordu 1990-cı il dünya çempionatında italyan qapıçı Valter Zenqa tərəfindən 517 dəqiqə olaraq qeydə alınıb.

İspaniyanın sonuncu dəfə dünya çempionatında qolu 2022-ci ildə Qətərdə keçirilən qrup mərhələsində Yaponiyaya 2:1 hesabı ilə uduzduğu oyunda buraxıb. O vaxtdan bəri komanda əvvəlki turnirin pley-off mərhələsi və hazırkı turnir də daxil olmaqla, sonrakı bütün matçlarda qapısını qolsuz saxlayıb.

İdman.Biz
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