İspaniya mundialda qapısını rekord müddətə qolsuz saxlayıb

İspaniyanın DÇ-2026-da rekord sayda qolsuz seriyası 649 dəqiqə olub.
İdman.Biz bildirir ki, bu seriya hazırda davam edən Belçika ilə 2026-cı il dünya çempionatının dörddəbir finalında qırılıb. Qolu yarımmüdafiəçi Şarl De Ketelaere vurub.
Dünya çempionatlarında ən uzun müddət qapısını qolsuz saxlama rekordu 1990-cı il dünya çempionatında italyan qapıçı Valter Zenqa tərəfindən 517 dəqiqə olaraq qeydə alınıb.
İspaniyanın sonuncu dəfə dünya çempionatında qolu 2022-ci ildə Qətərdə keçirilən qrup mərhələsində Yaponiyaya 2:1 hesabı ilə uduzduğu oyunda buraxıb. O vaxtdan bəri komanda əvvəlki turnirin pley-off mərhələsi və hazırkı turnir də daxil olmaqla, sonrakı bütün matçlarda qapısını qolsuz saxlayıb.