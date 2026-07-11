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İspaniya dünya rekordunun bir addımlığında

Futbol
Xəbərlər
11 İyul 2026 16:40
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İspaniya dünya rekordunun bir addımlığında

Futbol üzrə İspaniya millisi əsas vaxtda məğlubiyyətsiz oyunlar seriyasını 36 matça çatdırıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, ispanlar sonuncu dəfə 2024-cü il martın 22-də yoldaşlıq görüşündə Kolumbiyaya 0:1 hesabı ilə uduzub.

Komanda ötən il UEFA Millətlər Liqasının finalında Portuqaliyaya penaltilər seriyasında məğlub olsa da, əsas və əlavə vaxt 2:2 hesabı ilə başa çatdığı üçün bu nəticə məğlubiyyətsiz seriyanı pozmayıb.

İspaniya yığması 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında Fransa ilə qarşılaşacaq. Komanda bu oyunda əsas vaxtda uduzmayacağı təqdirdə, 2018-2021-ci illərdə İtaliya millisinin müəyyənləşdirdiyi 37 oyunluq məğlubiyyətsizlik rekordunu təkrarlayacaq.

İdman.Biz
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