“İmişli” FK yeni mövsümdə ev oyunlarını bu bölgədə keçirəcək

“İmişli” futbol klubunun 2026/2027 mövsümündə ev oyunlarını keçirəcəyi stadion müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Karvan-Yevlax” klubunun icraçı direktoru Elvin Əjdərli məlumat verib.
Klub rəsmisi bildirib ki, “İmişli” qarşıdakı mövsümdə ev oyunlarını Yevlax şəhər stadionunda keçirəcək.
“İmişli” klubu ilə ilkin danışıqlar aparılıb və demək olar ki, razılıq əldə olunub. Bununla belə, hesab edirik ki, məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlamanın ilk olaraq “İmişli” tərəfindən verilməsi daha məqsədəuyğundur. Həmin açıqlamadan sonra biz də əməkdaşlıqla bağlı ictimaiyyətə ətraflı məlumat təqdim edəcəyik”, - deyə o sport24.az-a açıqlamasında bildirib.
Qeyd edək ki, “İmişli” ötən mövsümün ilk iki turunda ev oyunlarını Şamaxı şəhər stadionunda, daha sonra isə Quba Olimpiya Kompleksinin stadionunda keçirib.