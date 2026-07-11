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“Qarabağ”ın forvardı: “İslandiyada asan matç olacağını düşünmürəm”

Futbol
Xəbərlər
11 İyul 2026 12:39
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“Qarabağ”ın forvardı: “İslandiyada asan matç olacağını düşünmürəm”

“Qarabağ” futbol klubunun hücumçusu Zakariya Savo Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Bakıda “Vestri” üzərində qazanılan 3:0 hesablı qələbə haqda danışıb.

Qambiya əsilli isveçli futbolçu yeni komandasının potensialından da bəhs edib.

“Yaxşı oyun keçirdik və inamlı qələbə qazandıq. Qarşıda cavab oyunumuz var. Tempimizi qorumalıyıq. Düşünmürəm ki, İslandiyada asan matç olacaq. Mövsümün başlanğıcı həmişə olduqca çətin keçir. Ona görə də hər oyuna ciddi hazırlaşmalıyıq. Özümüzü bərpa etmək, güc toplamaq və daha yaxşı oyun göstərmək üçün vaxtımız var. “Qarabağ” daha yaxşı oynamaq üçün böyük potensiala sahibdir”, - deyə o sportal.az-a açıqlamasında söyləyib.

İdman.Biz
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