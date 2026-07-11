Bekhem İngiltərə millisinin düşərgəsinə gəldi - VİDEO

İngiltərə millisinin sabiq kapitanı Devid Bekhem 2026-cı il dünya çempionatının 1/4 finalı ərəfəsində komandanın düşərgəsinə baş çəkib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, əfsanəvi futbolçu Mayamidə keçirilən məşqdə iştirak edərək yığma üzvlərinə mənəvi dəstək göstərib.
İngiltərə millisi dünya çempionatının 1/4 finalında Norveçlə qarşılaşacaq. Yarımfinala vəsiqə uğrunda həlledici görüş öncəsi Bekhem futbolçular və məşqçilər heyəti ilə görüşərək onlara uğurlar arzulayıb.
Qeyd edək ki, İngiltərə - Norveç matçının qalibi DÇ-2026-nın yarımfinalına yüksələcək.