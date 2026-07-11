Skaloni: “Fransa - İspaniya oyunu erkən finaldır”

Futbol üzrə Argentina millisinin baş məşqçisi Lionel Skaloni 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında keçiriləcək Fransa - İspaniya matçı barədə fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, o, qarşılaşmanı mundialın vaxtından əvvəl keçirilən finalı adlandırıb.
“Əlbəttə, Fransa - İspaniya oyunu bir növ erkən finaldır. Hər iki komanda turnirin əsas favoritləridir”, – deyə Skaloni açıqlamasında bildirib.
İspaniya yığması dünya çempionatının 1/4 finalında Belçikanı 2:1 hesabı ilə məğlub edərək yarımfinala yüksəlib. Fransa isə Mərakeşi 2:0 hesabı ilə üstələyərək növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb.
Qeyd edək ki, Fransa - İspaniya yarımfinal görüşü iyulun 14-də keçiriləcək.
2026-cı il dünya çempionatı iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Kanada və Meksikada təşkil olunur. Turnirin son qalibi Argentina millisidir.