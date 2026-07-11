11 İyul 2026
AZ

Manenin Seneqal millisində karyerasını bitirməsi xəbəri yalan imiş

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 İyul 2026 09:09
97
Manenin Seneqal millisində karyerasını bitirməsi xəbəri yalan imiş

Bu barədə daha əvvəl internetdə məlumat yayılmağına baxmayaraq, hücumçu Sadio Mane Seneqal millisindən ayrıldığını açıqlamayıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə “L'Équipe” qəzeti yazır.

Manenin milli komandadan ayrıldığı barədə yalan açıqlamasının süni intellekt tərəfindən yaradıldığı ortaya çıxıb. Əslində, oyunçu hələ gələcəyi ilə bağlı şərh verməyib.

2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsində Seneqal Fransaya (1:3) və Norveçə (2:3) məğlub olub, həmçinin İraqı (5:0) məğlub edib. 1/16 finalda komanda Belçikaya (2:3) məğlub olub.

Sadio Mane Seneqal üçün 130 oyun keçirib və 54 qol vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Siti” və “Tottenhem” portuqaliyalı futbolçu uğrunda mübarizəyə qoşuldu
10:08
Dünya futbolu

“Mançester Siti” və “Tottenhem” portuqaliyalı futbolçu uğrunda mübarizəyə qoşuldu

Portuqaliyalı futbolçu “Əl-Əhli”yə keçidlə bağlı qərarını təxirə salıb
“Seltik” Kamilo Duranın məşqdən görüntülərini yaydı - VİDEO
09:30
Futbol

“Seltik” Kamilo Duranın məşqdən görüntülərini yaydı - VİDEO

Kamilo Duranla beş illik müqavilə imzalanıb
Yarımmüdafiəçi Edersonun “Mançester Yunayted”ə keçidi alınmayıb
08:10
Dünya futbolu

Yarımmüdafiəçi Edersonun “Mançester Yunayted”ə keçidi alınmayıb

Braziliyalı yarımmüdafiəçi 2022-ci ilin yayından bəri "Atalanta"da çıxış edir
“Milan” “Latsio”nun müdafiəçisini transfer edib
07:17
Dünya futbolu

“Milan” “Latsio”nun müdafiəçisini transfer edib

Hila “Real Madrid” akademiyasının yetirməsidir
“Verder Bremen” Avstriya millisinin qapıçısı ilə müqavilə imzalayıb
06:15
Dünya futbolu

“Verder Bremen” Avstriya millisinin qapıçısı ilə müqavilə imzalayıb

"Verder" ötən mövsüm Bundesliqa turnir cədvəlində 15-ci yeri tutub
FİFA ingilis referilərə Argentina oyunlarında hakimlik etməyi qadağan edib
05:13
Dünya futbolu

FİFA ingilis referilərə Argentina oyunlarında hakimlik etməyi qadağan edib

FİFA nümayəndəsi hakimlərin seçilməsində Folklend müharibəsinin nəzərə alındığını təsdiqləyib

Ən çox oxunanlar

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi
8 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib
“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır
10 İyul 02:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa ardıcıl üçüncü dəfə mundialların yarımfinalına yüksəlir
Fran Qarsiya “Betis”ə keçib
8 İyul 23:49
Futbol

Fran Qarsiya “Betis”ə keçib - YENİLƏNİB + FOTO

Qarsiyanın "Betis"lə müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir