Bu barədə daha əvvəl internetdə məlumat yayılmağına baxmayaraq, hücumçu Sadio Mane Seneqal millisindən ayrıldığını açıqlamayıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə “L'Équipe” qəzeti yazır.
Manenin milli komandadan ayrıldığı barədə yalan açıqlamasının süni intellekt tərəfindən yaradıldığı ortaya çıxıb. Əslində, oyunçu hələ gələcəyi ilə bağlı şərh verməyib.
2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsində Seneqal Fransaya (1:3) və Norveçə (2:3) məğlub olub, həmçinin İraqı (5:0) məğlub edib. 1/16 finalda komanda Belçikaya (2:3) məğlub olub.
Sadio Mane Seneqal üçün 130 oyun keçirib və 54 qol vurub.