“Verder Bremen” Avstriya millisinin qapıçısı ilə müqavilə imzalayıb

"Verder Bremen" rəsmi saytında Avstriya millisinin qapıçısı Aleksandr Şlagerin "Red Bull Zalsburg"dan transfer olunduğunu elan edib.
İdman.Biz bildirir ki, Avstriya DÇ-2026-da mübarizəni 1/16 finalda İspaniyaya 0:3 uduzaraq dayandırıb.
"Verder Bremen"ə qoşulduğum üçün çox həyəcanlıyam və azarkeşləri, klubu və şəhəri tanımağı səbirsizliklə gözləyirəm. Klubu ən yaxşı şəkildə təmsil etmək üçün bu forma üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Qarşıda duran hər şeyə görə çox həyəcanlıyam", - Şlager "yaşıl-ağlar"ın rəsmi saytında bildirib.
Keçən mövsüm 47 matçda Aleksandr Şlager yeddi dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. "Transfermarkt"a görə, onun hazırkı bazar dəyəri 2 milyon avrodur.
"Verder" ötən mövsüm Bundesliqa turnir cədvəlində 15-ci yeri tutub.