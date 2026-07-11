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İspaniya 40 ildir Belçikaya uduzmur

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 İyul 2026 02:14
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İspaniya 40 ildir Belçikaya uduzmur

İspaniya dünya çempionatının dörddəbir finalında Belçikanı 2:1 hesabı ilə məğlub edərək rəqiblərinə qarşı qələbə seriyasını davam etdirib.

İdman.Biz bildirir ki, İspaniyanın Belçikaya son məğlubiyyəti 1986-cı il dünya çempionatının dörddəbir finalında penaltilərdə qalib gəldiyi zaman (1:1, penaltilərdə 4:5) olub.

O vaxtdan bəri komandalar səkkiz oyun keçiriblər (bugünkü oyun doqquzuncudur), İspaniya yeddi qələbə qazanıb və biri heç-heçə ilə başa çatıb.

Komandalar sonuncu dəfə 2016-cı ilin sentyabrında yoldaşlıq oyununda qarşılaşıblar, o zaman İspaniya rəqibini 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

İspaniya 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında Fransa ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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