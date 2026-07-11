İspaniya 40 ildir Belçikaya uduzmur

İspaniya dünya çempionatının dörddəbir finalında Belçikanı 2:1 hesabı ilə məğlub edərək rəqiblərinə qarşı qələbə seriyasını davam etdirib.
İdman.Biz bildirir ki, İspaniyanın Belçikaya son məğlubiyyəti 1986-cı il dünya çempionatının dörddəbir finalında penaltilərdə qalib gəldiyi zaman (1:1, penaltilərdə 4:5) olub.
O vaxtdan bəri komandalar səkkiz oyun keçiriblər (bugünkü oyun doqquzuncudur), İspaniya yeddi qələbə qazanıb və biri heç-heçə ilə başa çatıb.
Komandalar sonuncu dəfə 2016-cı ilin sentyabrında yoldaşlıq oyununda qarşılaşıblar, o zaman İspaniya rəqibini 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
İspaniya 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında Fransa ilə qarşılaşacaq.