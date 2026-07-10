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“Barselona” Adeyeminin transferini razılaşdırıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 İyul 2026 23:21
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“Barselona” Adeyeminin transferini razılaşdırıb

"Borussiya Dortmund"un hücumçusu Kərim Adeyemi tezliklə "Barselona"ya keçəcək.

İdman.Biz bu barədə jurnalist Fabrizio Romanoya istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, klublar 22 milyon avroluq müqavilə, oyunçunun oyunlarına və qazandığı titullara əsasən əlavə 7 milyon avro bonuslar barədə razılığa gəliblər. Oyunçu kataloniyalılarla beş illik müqavilə imzalayacaq.

Ötən mövsüm Adeyemi bütün yarışlarda 39 oyun keçirib, 10 qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib.

Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 40 milyon avrodur.

İdman.Biz
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