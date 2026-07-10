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“Çelsi”nin eks-oyunçusu Uqoçukvu karyerasını “Qalatasaray”da davam etdirəcək

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 İyul 2026 22:24
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“Çelsi”nin eks-oyunçusu Uqoçukvu karyerasını “Qalatasaray”da davam etdirəcək

Türkiyənin "Qalatasaray" klubu "Börnli"nin yarımmüdafiəçisi Lesli Uqoçukvunun icarə müqaviləsini yekunlaşdırmağa yaxındır.

İdman.Biz bu barədə jurnalist Fabrizio Romanoya istinadən məlumat verir.

İcarə müqaviləsində müəyyən şərtlər yerinə yetirildikdən sonra məcburi olacaq alış seçiminin də olacağı gözlənilir. Müqavilənin ümumi dəyəri təxminən 30 milyon avro olaraq qiymətləndirilir.

Keçən mövsüm 38 matçda Uqoçukvu üç qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. "Renn"in gənclər sisteminin məhsulu olan Uqoçukvu həmçinin klubu böyüklər səviyyəsində təmsil edib. Onun tərcümeyi-halında "Çelsi" və "Sauthempton" da yer alır.

"Qalatasaray" ötən mövsüm Türkiyə çempionluğunu qazanıb.

İdman.Biz
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