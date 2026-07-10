“Mançester Yunayted” heyəti norveçli müdafiəçi ilə gücləndirmək istəyir

“Borussiya Dortmund” və Norveç millisinin müdafiəçisi Yulian Ruerson “Mançester Yunayted”in diqqətini cəlb edib.
İdman.Biz bu barədə Bild-ə istinadən məlumat verib.
İngilis klubu artıq oyunçunun nümayəndələri ilə mümkün transferlə bağlı əlaqə saxlayır. Qara-sarılar norveçli oyunçuya yeni müqavilə təklif etmək istəyirlər və onu komandanın liderlərindən biri hesab edirlər. Dortmund yalnız ən azı 30 milyon avro təklif etdikləri təqdirdə oyunçudan ayrılmağa hazır olacaq.
Ötən mövsüm Ruerson bütün yarışlarda 42 oyunda meydana çıxıb və 18 məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 25 milyon avrodur.