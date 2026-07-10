Jorje Jezuş Portuqaliya millisinin baş məşqçisi təyin olundu

Futbol üzrə Portuqaliya millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, yığmanın sükanı arxasına Jorje Jezuş keçib.
71 yaşlı mütəxəssis bu vəzifədə Roberto Martinesi əvəzləyib. İspaniyalı məşqçi Portuqaliyanın DÇ-2026-nın 1/8 finalında İspaniyaya məğlub olaraq turnirlə vidalaşmasından sonra postunu tərk edib.
Bu, Jorje Jezuşun məşqçilik karyerasında milli komandada ilk işi olacaq. Portuqaliyalı mütəxəssisin yığmanı AVRO-2028 və DÇ-2030-a hazırlayacağı bildirilir.
Jezuş daha əvvəl “Benfika”, “Sportinq”, “Flamenqo”, “Əl-Hilal” və “Əl-Nəsr” kimi komandalara rəhbərlik edib.