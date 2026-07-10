10 İyul 2026
AZ

“Qarabağ”a böyük hesabla uduzan komandanın qapıçısı: “Çıxışımızla fəxr edə bilərik”

Futbol
Xəbərlər
10 İyul 2026 16:57
25
“Qarabağ”a böyük hesabla uduzan komandanın qapıçısı: “Çıxışımızla fəxr edə bilərik”

“Çətin oyun oldu. Çox yaxşı komandaya qarşı oynadıq”.

Bu sözləri İslandiyanın “Vestri” komandasının qapıçısı Marvin Steynarsson UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Bakıda “Qarabağ”a 0:3 hesabı ilə məğlub olduqları ilk oyun barədə danışarkən deyib.

25 yaşlı qolkiper oyunun böyük hissəsində yaxşı müdafiə olunduqlarını və Ağdam klubunun işini çətinləşdirdiklərini bildirib.

“Düşünürəm ki, çıxışımızla fəxr edə bilərik. Amma bu, mübarizənin yalnız ilk hissəsidir. Qarşıda cavab oyunu var və biz yenidən qarşılaşacağıq”, - deyə o AZƏRTAC-a açıqlamasında söyləyib.

İslandiyalı qapıçı “Qarabağ” haqqında da fikirlərini bölüşüb:

“Əlbəttə, “Qarabağ” çox güclü komandadır. Heyətində yüksəksəviyyəli futbolçular var, baş məşqçisi də çox yaxşı mütəxəssisdir. Onlar həqiqətən yaxşı oyun keçirdilər. Stadionda möhtəşəm atmosfer var idi, azarkeşlər komandalarını əla dəstəkləyirdilər. Belə şəraitdə oynamaq həmişə çətindir. Biz də əlimizdən gələni etməyə çalışdıq və düşünürəm ki, bunu bacardıq. Çıxışımızla fəxr edə bilərik”.

Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab görüşü iyulun 16-da İslandiyada keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniyanın baş məşqçisi Yamalın oyunundan məmnun deyil
16:49
Futbol

İspaniyanın baş məşqçisi Yamalın oyunundan məmnun deyil

Luis de la Fuente hesab edir ki, gənc oyunçunu motivasiya vermək lazımdır
“Araz-Naxçıvan” FK braziliyalı qapıçını heyətinə qatıb
16:40
Azərbaycan futbolu

“Araz-Naxçıvan” FK braziliyalı qapıçını heyətinə qatıb

Artur Auqusto Da Silva 2026/2027 mövsümünü komandanın heyətində keçirəcək
Azərbaycan futbolunda 13 ildən sonra təkrarlanan uğur
16:33
Futbol

Azərbaycan futbolunda 13 ildən sonra təkrarlanan uğur

“Sabah”, “Qarabağ” və “Zirə” ilk təsnifat mərhələsinin oyunlarını qələbə ilə başa vurub
Mourinyo yeni heyətlə “Real Madrid”in bazasına qayıtdı - FOTO
16:25
Futbol

Mourinyo yeni heyətlə “Real Madrid”in bazasına qayıtdı - FOTO

Portuqaliyalı mütəxəssis “Valdebebas”da yeni məşqçilər korpusu ilə işə başlayıb
Elvin Cəfərquliyev: “Bu etimadı doğrultmağa çalışacağam” - VİDEO
16:17
Futbol

Elvin Cəfərquliyev: “Bu etimadı doğrultmağa çalışacağam” - VİDEO

Futbolçu göstərilən etimadın məsuliyyətini dərk etdiyini vurğulayıb
Sadio Mane Seneqal millisində karyerasını başa vurdu
16:09
Futbol

Sadio Mane Seneqal millisində karyerasını başa vurdu

34 yaşlı futbolçu milli komandanın tarixində ən çox qol vuran oyunçu kimi yığma ilə vidalaşıb

Ən çox oxunanlar

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə
7 İyul 21:54
Futbol

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşmanın baş hakimi polşalı Patrik Qriskieviçdir
Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi
8 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib
“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: Argentinə Misirlə matçda geridönüş edərək mərhələni adlayır
7 İyul 22:07
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentinə Misirlə matçda geridönüş edərək mərhələni adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Argentinalılar Kolumbiya - İsveçrə matçının qalibi ilə oynayacaqlar