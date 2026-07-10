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“İmişli” FK yoxlama oyununda U-19 komandasını böyük hesabla məğlub edib - FOTO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
10 İyul 2026 17:13
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“İmişli” FK yoxlama oyununda U-19 komandasını böyük hesabla məğlub edib - FOTO

“İmişli” futbol klubu yeni mövsümə hazırlıq çərçivəsində növbəti yoxlama oyununu keçirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, əsas komanda klubun U-19 kollektivi ilə üz-üzə gəlib.

Görüş əsas komandanın 6:0 hesablı inamlı qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz
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