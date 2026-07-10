Elvin Cəfərquliyev: “Bu etimadı doğrultmağa çalışacağam” - VİDEO

“Qarabağ”ın futbolçusu Elvin Cəfərquliyev yenidən meydana qayıtması ilə bağlı azarkeşlərə müraciət edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Ağdam klubunun müdafiəçisi ona göstərilən dəstəyə görə azarkeşlərə təşəkkürünü bildirib.
“Göstərdiyiniz dəyər və dəstəyə görə hər birinizə ürəkdən minnətdaram. Bu etimadı doğrultmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Sizi çox sevirəm”, - deyə futbolçu paylaşımında qeyd edib.
Qeyd edək ki, Elvin Cəfərquliyev UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində “Qarabağ”ın İslandiyanın “Vestri” klubunu 3:0 hesabı ilə məğlub etdiyi oyunda yenidən komandanın heyətində meydana çıxıb.