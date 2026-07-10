Ten Haq Niderlandın baş məşqçisi olacağı barədə xəbərlərə reaksiya verib

“Mançester Yunayted” və “Ayaks”ın keçmiş çalışdırıcısı Erik ten Haq Niderland milli komandasının baş məşqçisi təyin olunması ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, hazırda “Tvente” klubunun texniki direktoru vəzifəsində çalışır.
“Mən boş deyiləm. Bu qərarı şüurlu şəkildə verdim. Hər halda, növbəti iki il ərzində hazırkı işimlə məşğul olacağam. Buradan xoşum gəlir və klubun irəliləməsinə kömək etmək istərdim”, - deyə Ten Haq bildirib.
1 iyulda Niderland Futbol Assosiasiyası Ronald Kumanın baş məşqçi vəzifəsindən getdiyini elan edib.
Ten Haqın son məşqçilik vəzifəsi 2025-ci ilin iyulundan sentyabrına qədər “Bayer Leverkuzen”də olub. Bu müddət ərzində Leverkuzen komandası onun rəhbərliyi altında üç rəsmi oyun keçirib.