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“Barselona” “Atletiko”nun Alvareslə bağlı danışıqları necə aparmasından narazıdır

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 İyul 2026 19:30
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“Barselona” “Atletiko”nun Alvareslə bağlı danışıqları necə aparmasından narazıdır

"Barselona"da "Atletiko Madrid"in futbol direktoru Mateu Alemaninin "Blaugrana"nın "Atletiko Madrid"in hücumçusu Xulian Alvareslə bağlı ilkin təklifini necə həll etməsi ilə bağlı "dərin narazılıq" var.

İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən xəbər verir.

Mənbənin məlumatına görə, "Blaugrana" Alemaninin ilkin təklifini dərhal "Atletiko Madrid"in prezidenti Enrike Sereso və ya baş direktor Migel Anxel Gil Marinə çatdırmamasından narazı olub. Gələcəkdə oxşar vəziyyətin qarşısını almaq üçün "Barselona"nın sədri Joan Laporta şəxsən Sereso ilə danışıqlara başlayıb.

Kataloniya klubu başa düşür ki, "Atletiko Madrid" Alvaresi əvəzedici tapana qədər satmayacaq. Bu səbəbdən "Blaugrana" son həftələrdə "matras istehsalçıları"na təzyiq göstərməmək qərarına gəlib, lakin 2026-cı il Dünya Kubokundan sonra hücumçunun transferini başa çatdıra biləcəklərini gözləyirlər.

İdman.Biz
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