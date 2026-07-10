Uqo Broos CAR millisinin baş məşqçisi vəzifəsində qalacaq

Cənubi Afrika Futbol Assosiasiyasının (SAFA) mətbuat xidməti 74 yaşlı belçikalı məşqçi Uqo Broosun CAR milli komandasını çalışdırmağa davam edəcəyini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, 74 yaşlı Broos 2021-ci ildən bəri CAR-ın məşqçisidir. Bu müddət ərzində o, milli komandanı 2023-cü il Afrika Millətlər Kubokunda bürünc medala aparıb.
“Cənubi Afrika Futbol Assosiasiyası məşqçi Uqo Broosun Cənubi Afrika kişilərdən ibarət milli futbol komandasının baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verməsi ilə bağlı məlumatları təkzib edir”, -SAFA-nın açıqlamasında deyilir.
2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsində “Bafana Bafana” Meksikaya uduzub (0:2), Çexiya ilə heç-heçə edib (1:1) və Cənubi Koreyanı məğlub edib (1:0). 1/16 final mərhələsində komanda Kanadaya uduzub (0:1).